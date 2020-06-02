САП проверяет, переехал ли Онищенко в Италию

Фото: Александр Онищенко (скрин видео)

Ранее он опубликовал фото с озера Комо в Италии

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверяет информацию о пребывании в Италии экс-нардепа Александра Онищенко, который подозревается в организации "газовых схем" в Украине. Он опубликовал фото с озера Комо в Италии.

Об этом РБК-Украина сказал источник в САП.

"Его местонахождение на данный момент проверяется. После установления его местонахождения будут предприняты все необходимые (процессуальные) действия", - сказал он.

По его словам, необходимо проверить, действительно ли сейчас Онищенко находится в Италии или специально распространил ложную информацию в своем Facebook-профиле.

Отметим, сегодня экс-нардеп опубликовал фото с озера Комо в Италии.

"За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое, спокойное. Шесть дней уже, как я на свободе, и это блаженство", - написал Онищенко.

За моей спиной озеро Комо. Круглое, светлое, спокойное. Шесть дней уже как я на свободе и это блаженство. Наверное эта... Опубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.

Напомним, в 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование о хищении денег при добыче и продаже газа по договорам с "Укргаздобычей", в результате чего государству был нанесен ущерб на около 3 млрд гривен.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Организатором схемы посчитали Онищенко и еще семь участников. Их объявили в розыск.

В 2016 году Верховная рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, однако ему удалось покинуть Украину.

Экс-нардепа задержали 29 ноября 2019 года в немецком Аахене.

Несколько дней назад Высший земельный суд Ольденбурга вынес решение об отказе в экстрадиции Онищенко в Украину, но потребовал, чтобы он покинул Германию.

В САП заявили, что обжаловать решение суда Германии об отказе экстрадировать Онищенко невозможно, но это может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

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Автор: Олег Черныш