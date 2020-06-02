САП перевіряє, чи переїхав Онищенко в Італію

Фото: Олександр Онищенко (скрін відео)

Раніше він опублікував фото з озера Комо в Італії

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) перевіряє інформацію про перебування в Італії екс-нардепа Олександра Онищенка, який підозрюється в організації "газових схем" в Україні. Він опублікував фото з озера Комо в Італії.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в САП.

"Його місцезнаходження на цю мить перевіряється. Після встановлення його місцезнаходження будуть вжиті всі необхідні (процесуальні) дії", - сказало джерело.

За його словами, необхідно перевірити, чи дійсно зараз Онищенко перебуває в Італії або спеціально поширив неправдиву інформацію у своєму Facebook-профілі.

Нагадаємо, сьогодні екс-нардеп опублікував фото з озера Комо в Італії.

"За моєю спиною озеро Комо. Кругле, світле, спокійне. Шість днів вже, як я на волі, і це блаженство", - написав Онищенко.

За моєю спиною озеро Комо. Круглий, світлий, спокійний. Шість днів вже як я на волі і це блаженство. Напевно ця... Опубліковано Aleksandr Onyshenko Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, у 2015 році детективи НАБУ почали досудове розслідування про розкрадання грошей при видобутку й продажу газу за договорами з "Укргазвидобуванням", в результаті чого державі було завдано збитків на близько 3 млрд гривень.

Слідство встановило причетність до участі у вчиненні злочинів 29 осіб. Організатором схеми вважають Онищенка і ще сім учасників. Їх оголосили в розшук.

У 2016 році Верховна рада позбавила Онищенко депутатської недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, однак йому вдалося покинути Україну.

Екс-нардепа затримали 29 листопада 2019 року в німецькому Аахені.

Кілька днів тому Вищий земельний суд Ольденбурга виніс рішення про відмову в екстрадиції Онищенко в Україну, але зажадав, щоб він покинув Німеччину.

САП заявили, що оскаржити рішення суду Німеччини про відмову екстрадувати Онищенко неможливо, але це може бути переглянуто при появі нових обставин.

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Автор: Олег Черниш