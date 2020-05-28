ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В САП отреагировали на отказ Германии экстрадировать Онищенко в Украину

Новости » Политика     28.05.2020 - 11:20
В САП отреагировали на отказ Германии экстрадировать Онищенко в Украину
Фото: Александр Онищенко (скрин видео)

Обжалование решения суда Германии не предусмотрено

Обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать бывшего нардепа Александра Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств. Рассмотрение уголовного производства в Украине против экс-нардепа продолжается.

Об этом заявили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В САП заявили, что бывший народный депутат может в любой момент появиться в Украину и участвовать в судебных заседаниях.

Как сообщили в прокуратуре, Высший антикорупций суд продолжает рассмотрение дела Онищенко заочно.

Напомним, в 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Организатор схемы Онищенко и еще семь участников находятся в розыске.

В связи с этим, в 2016 году Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но он успел покинуть Украину.

Экс-нардепа задержали 29 ноября в немецком Аахене.

Напомним, вчера Высший земельный суд Ольденбурга вынес решение об отказе в экстрадиции Онищенко в Украину.

Ранее сообщалось, что Онищенко просит политического убежища в Германии, поскольку в Украине якобы существует опасность для его жизни.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Александр Онищенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь