В САП отреагировали на отказ Германии экстрадировать Онищенко в Украину

Фото: Александр Онищенко (скрин видео)

Обжалование решения суда Германии не предусмотрено

Обжалование решения суда Германии об отказе экстрадировать бывшего нардепа Александра Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств. Рассмотрение уголовного производства в Украине против экс-нардепа продолжается.

Об этом заявили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В САП заявили, что бывший народный депутат может в любой момент появиться в Украину и участвовать в судебных заседаниях.

Как сообщили в прокуратуре, Высший антикорупций суд продолжает рассмотрение дела Онищенко заочно.

Напомним, в 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Организатор схемы Онищенко и еще семь участников находятся в розыске.

В связи с этим, в 2016 году Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но он успел покинуть Украину.

Экс-нардепа задержали 29 ноября в немецком Аахене.

Напомним, вчера Высший земельный суд Ольденбурга вынес решение об отказе в экстрадиции Онищенко в Украину.

Ранее сообщалось, что Онищенко просит политического убежища в Германии, поскольку в Украине якобы существует опасность для его жизни.

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Автор: Анастасия Рокитна