САП просит повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпрому"

Детективов НАБУ обвиняют в затягивании дел по хищениям в оборонной сфере
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отреагировать на затягивание расследования хищений на предприятиях "Укроборонпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.
Сообщается, что в ходе процессуального руководства расследованием хищений в военной сфере САП установила факты нарушения закона детективами НАБУ. В частности, в марте 2016 НАБУ открыло дело за фиктивные поставки на Харьковский бронетанковый завод запчастей и комплектующих на 56 млн гривен. Следствие двигалось активно до сентября, после чего в НАБУ заявили об отсутствии перспектив у этого дела, хотя в рамках этого производства эпизод о поставке двигателей на Львовский бронетанковый завод успешно довели до суда.
Кроме того, в октябре 2017 года новый детектив получил указания со сроком исполнения 2 месяца, но затягивает их выполнение до сих пор. При этом детективы не информировали САП о переписке по "Укроборонпрому", которая является предметом журналистского расследования о хищениях в оборонной сфере с участием окружения президента Петра Порошенко.
САП также подчеркивает затягивание расследования следующих дел:
"Такая позиция НАБУ во время расследований преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса стала возможной в результате системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил проверить на детекторе лжи руководителей "Укроборонпрома".
Отметим, по данным журналистского расследования программы "Наші гроші", нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с должности первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.