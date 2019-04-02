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Порошенко поручил проверить на полиграфе руководителей "Укроборонпрома"

Новости » Политика    02.04.2019 - 18:18
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководителей "Укроборонпрома"
Фото: Порошенко, Турчинов, Кривонос (president.gov.ua)

Проверку должно организовать правительство

Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента.

Порошенко поручил отдельно подготовить списки тех, кто должен пройти исследования.

"Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказал президент.

"В случае выявления оснований, прошу передать соответствующие результаты исследований полиграфа или контрразведке Службы безопасности украины, или в правоохранительные органы. Если будут проявления те или иные обстоятельства совершения преступления", - заявил Порошенко.

Президент также подчеркнул, что обратится к правительству относительно немедленного финансирования международного аудита концерна "Укроборонпром". Он добавил, что решение должно быть принято уже в апреле.

Напомним, в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.

Расследователи утверждали, что экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский является близким другом президента, а еще один участник схем Виталий Жуков, который уволился из "Укроборонпрома" в 2014 году, имел доступ к графику производства и потребностей заводов и договаривался о цене.

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