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Труба рассказал о ходе расследования хищений в оборонной сфере

Новости » Политика    28.03.2019 - 12:21
Труба рассказал о ходе расследования хищений в оборонной сфере
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

В ближайшее время ГБР отчитается о расследовании

Директор ГБР Роман Труба рассказал о ходе расследования хищений в "Укроборонпроме". Об этом он сообщил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ГБР были вызваны на допрос журналисты-авторы расследования о хищениях в "оборонке".

"По завершению передачи материалов о фактах совершения коррупционных деяний в оборонной системе нами было зарегистрировано уголовное производство. Мы проводим следственные действия по выявлению фиксации доказательной базы и предоставления оценки всем правоохранителям, в настоящее время проводятся допросы", - рассказал Труба.

Труба отметил, что в ближайшее время ГБР отчитается о расследовании этого производства.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко анонсировал ряд новых подозрений по хищениям в оборонной сфере.

Напомним, в расследовании журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволеный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.

Расследователи утверждали, что экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский является близким другом президента, а еще один участник схем Виталий Жуков, который уволился из "Укроборонпрома" в 2014 году, имел доступ к графику производства и потребностей заводов и договаривался о цене.

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