В САП прокомментировали перенос суда в отношении экс-нардепа Мартыненко

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

В САП отметили, что о переносе суда прокурору сообщили 26 октября

Специализированная антикоррупционная прокуратура прокомментировала перенос судебного заседания по делу бывшего депутата Верховной рады Николая Мартыненко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook САП.

В ведомстве отметили, что 29 октября 2018 года в Шевченковском районном суде города Киева должно было состояться судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению ряда лиц, в том числе экс-нардепа, а также действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом".

"Судебное заседание не состоялось из-за пребывания судьи Бугеля В.В. в совещательной комнате по другому делу, в которой адвокаты Бойко П.А. и Черезов И.Ю. также осуществляют защиту обвиняемого. В связи с изложенным вызывает удивление неосведомленность обвиняемых и их защитников о причинах переноса судебного заседания, назначенного на 29.10.2018, о чем секретарем было сообщено прокурору еще 26.10.2018", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, судебное заседание по делу подозреваемого в миллионных хищениях экс-депутата Николая Мартыненко перенесли на 5 ноября в связи с тем, что судья Владимир Бугель рассматривает другое уголовное дело.

Как писало РБК-Украина ранее, Мартыненко обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Кроме того, в "деле Мартыненко" шесть обвиняемых: сам Николай Мартыненко, заместитель гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец, гендиректор "ВостГОК" Александр Сорокин, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, экс-заместитель директора "ВостГОК" Руслан Журило и топ-менеджер ГП "Энергоатом" Валерий Васильков.