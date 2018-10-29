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Суд в отношении экс-депутата Мартыненко перенесли на 5 ноября

Новости » Политика    29.10.2018 - 09:49
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Судья Владимир Бугиль рассматривает другое уголовное дело

Судебное заседание по делу подозреваемого в миллионных хищениях экс-депутата Николая Мартыненко перенесли в связи с тем, что судья Владимир Бугиль рассматривает другое уголовное дело. Об этом сообщили в канцелярии Шевченковского суда, передает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

Судья Бугиль является одним из трех в коллегии судей, которые рассматривают дело Мартыненко.

"Сейчас Бугель находится в совещательной комнате по делу в отношении обвиняемого в мошенничестве члена Высшего совета правосудия Гречковского", - сообщили в канцелярии.

Следовательно, рассмотрение дела Мартыненко перенесли на 5 ноября. На следующем заседании должны продолжить зачитывать обвинительный акт, в котором осталась меньшая часть (13 страниц).

Отметим, что Мартыненко обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный Горно-обогатительный комбинат".

Кроме того, в "деле Мартыненко" шестеро обвиняемых: сам Николай Мартыненко, заместитель гендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец, гендиректор "Востгок" Александр Сорокин, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, экс-заместитель директора "Востгок" Руслан Журило и топ-менеджер ГП "Энергоатом" Валерий Васильков.

 

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