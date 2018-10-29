У САП прокоментували перенесення суду щодо екс-нардепа Мартиненка

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

У САП зазначили, що про перенесення суду прокурора повідомили 26 жовтня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура прокоментувала перенесення судового засідання у справі колишнього депутата Верховної ради Миколи Мартиненка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook САП.

У відомстві зазначили, що 29 жовтня 2018 року в Шевченківському районному суді міста Києва мало відбутись судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням низки осіб, у тому числі екс-нардепа, а також діючих і колишніх посадових осіб ДП "СхідГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом".

"Судове засідання не відбулось через перебування судді Бугіля В.В. у нарадчій кімнаті у іншій справі, у якій адвокати Бойко П.А. та Черезов І.Ю. також здійснюють захист обвинуваченого. У зв’язку з викладеним викликає подив необізнаність обвинувачених та їх захисників про причини перенесення судового засідання, призначеного на 29.10.2018, про що секретарем було повідомлено прокурора ще 26.10.2018", - підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, судове засідання у справі підозрюваного в мільйонних розкраданнях екс-депутата Миколи Мартиненка перенесли на 5 листопада у зв'язку з тим, що суддя Володимир Бугіль розглядає іншу кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна раніше, Мартиненко звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Крім того, в "справі Мартиненко" шестеро обвинувачених: сам Микола Мартиненко, заступник гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець, гендиректор "СхідГЗК" Олександр Сорокін, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, екс-заступник директора "СхідГЗК" Руслан Журило і топ-менеджер ДП "Енергоатом" Валерій Васильков.