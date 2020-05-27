В САП призвали Венедиктову не оказывать давление и не позорить правоохранительную систему

Прокуроры Специализированный антикоррупционной прокуратуры призвали генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову не оказывать давление на работу антикоррупционного органа. Спецпрокуроры считают, что конфликт с генпрокурором связан с "политическими элитами".

Об этом говорится в обращении САП к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

"Настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и позорить правоохранительную систему", - говорится в обращении.

Также в САП отметили, что на данный момент на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находятся более 200 уголовных дел, объем которых составляет тысячи томов.

"…Еще 5 лет назад (обвиняемые - ред.), могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в "режиме online". Однако, несмотря на все, в настоящее время они являются подсудимыми и находятся в суде на соответствующей скамье", - сообщили в спецпрокуратуре.

Напомним, 26 мая Ирина Венедиктова в видеообращении обвинила САП в нарушениях и бездеятельности.

В ответ САП опубликовала открытое письмо, где прокуроры заявили о несогласии с обвинениями Венедиктовой.

После генпрокурор предложила спецпрокурорам представить реальные результаты работы антикоррупционного органа за последние 5 лет.