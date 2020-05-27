Венедиктова предложила САП продемонстрировать результаты работы за 5 лет

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Генпрокурор просит спецпрокуроров показать реальные судебные приговоры по делам коррупционеров

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предложила прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры продемонстрировать реальные результаты работы за последние 5 лет. До этого генпрокурор обвинила САП в нарушениях и бездеятельности.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

Она отметила, что оценку деятельности прокуроров дает суд и предложила представить судебные приговоры по делам САП.

"Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или нареканий вашим коллегам из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала генпрокурор.

Напомним, 26 мая Венедиктова выступила с видеообращением, в котором обвинила САП в многочисленных нарушениях и пообещала дать предоставить реакцию генеральной прокуратуры на их действия.

Позже прокуроры САП опубликовали открытое письмо на имя генпрокурора, где заявили о несогласии с обвинениями Венедиктовой.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко