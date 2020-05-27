В САП закликали Венедиктову не тиснути і не ганьбити правоохоронну систему

Прокурори Спеціалізований антикорупційної прокуратури закликали генерального прокурора України Ірину Венедиктову не чинити тиск на роботу антикорупційного органу. Спецпрокурори вважають, що конфлікт з генпрокурором пов'язаний з "політичними елітами".

Про це йдеться у зверненні САП до генпрокурора Ірині Венедиктової.

"Наполегливо закликаємо генерального прокурора не бути частиною таких процесів, не чинити тиску на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і ганьбити правоохоронну систему", - йдеться у зверненні.

Також в САП зазначили, що на даний момент на розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають більше 200 кримінальних справ, обсяг яких становить тисячі томів.

"...Ще 5 років тому (обвинувачені - ред.), могли зателефонувати генеральному прокурору і вирішити всі проблеми в "режимі online". Однак, незважаючи на все, в даний час вони є підсудними і знаходяться в суді на лаві", - повідомили в спецпрокуратуре.

Нагадаємо, 26 травня Ірина Венедиктова у відеозверненні звинуватила САП в порушеннях і бездіяльності.

відповідь САП опублікувала відкритий лист, де прокурори заявили про незгоду з обвинуваченнями Венедиктової.

Після генпрокурор запропонувала спецпрокурорам представити реальні результати роботи антикорупційного органу за останні 5 років.