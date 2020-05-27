В САП отреагировали открытым письмом на обвинения Венедиктовой

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Прокуроры не согласны с обвинениями в бездействии

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры отреагировали на обвинения генерального прокурора Ирины Венедиктовой в многочисленных нарушениях. Они опубликовали открытое письмо.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

В частности, прокуроры подчеркнули, что категорически не согласны с Венедиктовой относительно обвинений в бездеятельности, отсутствии результатов работы и нарушении сроков в уголовных процессах.

"НАБУ и САП принимаются все возможные действия, направленные на быстрое, полное и эффективное расследование переданных из ГПУ дел и принятия окончательных решений в кратчайшие сроки", - говорится в открытом письме.

Также отмечается, что прокуроры САП настроены на сотрудничество с Офисом генпрокурора в рамках, определенных законодательством.

Лист закреплен подписями прокуроров.

Фото: открытое письмо (facebook.com/sap.gov.ru)

Напомним, 26 мая генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в многочисленных нарушениях.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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Автор: Инна Собора