Венедиктова обвиняет САП в нарушениях и обещает разобраться

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Генпрокурор считает, что системные просчеты в работе САП свидетельствуют о наблюдательной позиции органа

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в многочисленных нарушениях. Генпрокурор пообещала отреагировать на такую работу САП.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По словам Венедиктовой, в актуальных и резонансных процессах прокуроры САП по 2, 3, а иногда и 4 года не могут сообщить чиновникам о подозрении и завершить следствие.

"Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сообщила генпрокурор.

Она отметила, что такие системные просчеты в работе прокуроров САП свидетельствуют о наблюдательной позиции и полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры.

"…Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора. Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу", - отметила Венедиктова.

В феврале РБК-Украина писало, что руководитель САП Назар Холодницкий не будет держаться за свою должность и готов уйти после завершения полномочий, 30 ноября.

Также сообщалось, что в феврале завершился первый этап конкурсного отбора прокуроров САП, на одно место претендуют 59 кандидатов.

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Автор: Игорь Литвиненко