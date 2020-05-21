САП попросит суд снова арестовать Клименко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) снова попросит заочно арестовать Александра Клименко, бывшего министра доходов и сборов времен Виктора Януковича. На сегодня обвинение изучает решение об отмене меры пресечения.

Об этом сообщила секретарь САП Ольга Постолюк, передает "Радио Свобода".

По ее словам, на сегодня прокуроры изучают решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда об отмене заочного ареста Клименко.

"… готовим документы, и в ближайшее время будет решен вопрос о повторном обращении по избранию указанному лицу меры пресечения" - добавила Постолюк.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Клименко. В частности, было отменено решение Печерского районного суда Киева, который избрал меру пресечения по подозрению Клименко в причастности к хищению более 3 млрд гривен. Как объяснили в ВАКС, заочный арест был снят, поскольку подозреваемый не находится в розыске Интерпола.

По версии следствия, Клименко регистрировал на своего отца офшоры на Британских Виргинских островах и на Кипре. Выведенные из бюджета деньги через эти офшоры легализовывались в европейских банках и частично возвращались частным компаниям в Украине.