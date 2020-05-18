ВАКС отменил заочный арест министра времен Януковича

Фото: Александр Клименко (112.ua)

Заочный арест Клименко отменили по делу о завладении более 3 млрд гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Речь идет о заочном аресте в деле о завладении более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Клименко - Сергея Титаренко и Александра Дульского - и отменил решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте.

Также решением ВАКС обвинению отказано в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра. Постановление не подлежит обжалованию.

Отметим, в решении суда указан номер уголовного дела - №42017000000000113. В этом деле Клименко является подозреваемым в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года на должности министра доходов и сборов в составе преступной организации Виктора Януковича завладел бюджетными средствами на сумму 3,166 млрд гривен путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно арестовал Клименко в августе 2019 года. В июле Генеральная прокуратура отчиталась о завершении заочного расследования в отношении него и еще нескольких лиц.

Клименко покинул страну во время Майдана вскоре после бегства Виктора Януковича, с мая 2014 года находится в розыске. Ему инкриминируют организацию "программных" предприятий в ряде регионов для растаможивания товаров по значительно заниженной таможенной стоимости, а также организацию схемы по уклонению от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

Как полагает следствие, Клименко зарегистрировал на отца несколько офшоров на Британских Виргинских островах и на Кипре. Выведенные из бюджета деньги через эти офшоры легализовывались в европейских банках и частично возвращались частным компаниям в Украине.

В 2019 году произошел скандал, когда единственный свидетель по этому делу предприниматель Владислав Дрегер заявил, что все его показания были сфальсифицированы по плану, якобы согласованному с военным прокурором Анатолием Матиосом.

Автор: Иван Петров