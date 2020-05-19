ВАКС объяснил причину отмены заочного ареста Клименко

Фото: Александр Клименко (112.ua)

В ВАКС заявили, что Клименко не находится в международном розыске

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объяснил, почему отменил арест экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В ВАКС отметили, что Клименко не пребывает в международном розыске.

Об этом говорится в комментарии судьи-спикера Апелляционной палаты ВАКС Инны Калугиной, передает РБК-Украина.

Она отметила, что заочно арестовать подозреваемого можно лишь в случае объявления его в международный розыск. По мнению судей Апелляционной палаты ВАКС, это условие в деле Клименко отсутствует.

При этом 10 июня 2019 года прокурор военной прокуратуры вынес постановление об объявлении экс-министра в международный розыск, но, по мнению суда, не предпринял никаких действий для его реализации. К примеру, суд не нашел доказательств того, что прокурор обратился с соответствующим запросом о розыске в Интерпол.

ВАКС также отмечает, что дело Клименко в ноябре 2019 года было передано от военной прокуратуры в НАБУ и САП.

ВАКС подчеркивает, что сторона обвинения имеет право повторно обратиться в суд с ходатайством об аресте Клименко после устранения указанных недостатков.

Напомним, вчера стало известно, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Речь идет о заочном аресте в деле о завладении бюджетными средствами на сумму 3,166 млрд гривен путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал Клименко в августе 2019 года. В июле Генеральная прокуратура отчиталась о завершении заочного расследования в отношении него и еще нескольких лиц.

Также РБК-Украина писало, что в 2019 году произошел скандал, когда единственный свидетель по этому делу, предприниматель Владислав Дрегер заявил, что все его показания были сфальсифицированы по плану, якобы согласованному с военным прокурором Анатолием Матиосом.

Автор: Олег Черныш