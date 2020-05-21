САП попросить суд знову заарештувати Клименка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) знову попросить заочно заарештувати Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів часів Віктора Януковича. На сьогодні обвинувачення вивчає рішення про скасування запобіжного заходу.

Про це повідомила секретар САП Ольга Постолюк, передає "Радіо Свобода".

За її словами, на сьогодні прокурори вивчають рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про скасування заочного арешту Клименка.

"... готуємо документи, і найближчим часом буде вирішено питання про повторне звернення щодо обрання зазначеній особі запобіжного заходу", - додала Постолюк.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Клименка. Зокрема, було скасовано рішення Печерського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід за підозрою Клименка в причетності до розкрадання понад 3 млрд гривень. Як пояснили в ВАКС, заочний арешт було знято, оскільки підозрюваний не знаходиться в розшуку Інтерполу.

За версією слідства, Клименко реєстрував свого батька офшори на Британських Віргінських островах та на Кіпрі. Виведені з бюджету гроші через ці офшори легалізувалися в європейських банках і частково поверталися приватним компаніям в Україні.