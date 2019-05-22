САП открыла дело на Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании заявлений бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

"В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины", - говорится в сообщении.

Результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016-2018 годов. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Также в САП открыли еще три производства по заявлениям Крючкова - злоупотребление служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот", по преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля, хищение имущества и денег ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и "Укргидроэнерго".

Отметим, Крючкова подозревают в нанесении ущерба на сумму более 346 млн гривен. 15 апреля прошлого года его экстрадировали из Германии в Украину, после чего Соломенский суд Киева взял его под стражу.

Позже Крючкова выпустили из СИЗО под залог в 7 млн гривен, который внес его адвокат. Также Крючкова обязали носить электронный браслет. Позднее суд отказал в удовлетворении апелляции САП, которая хотела увеличить сумму залога.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 мая бывший глава правления "Энергосети" Дмитрий Крючков вернулся в Украину. Сообщалось, что он покидал страну из-за операции сына в Германии.