Фото: Дмитрий Крючков (РБК-Украина)

Крючков вернулся в страну после того, как выезжал в Германию

Бывший глава правления "Энергосети" Дмитрий Крючков вернулся в Украину. Об этом сообщил замглавы Специализированного антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает "Радио Свобода".

По словам Кривенко, Крючков уже вернулся в страну после того, как по семейным обстоятельствам выезжал за границу. Сообщалось, что он покидал страну из-за операции сына в Германии.

Напомним, Крючкова подозревают в нанесении ущерба на сумму более 346 млн гривен. 15 апреля его экстрадировали из Германии в Украину, после чего Соломенский суд Киева взял его под стражу.

Ранее в программе "Схемы" журналисты обнародовали записи телефонных разговоров Крючкова с первым замглавы фракции БПП Игорем Кононенко и бизнесменами Суркисами, на которых обсуждалась схема вывода сотен миллионов гривен из украинских облэнерго. Также сообщалось, что голоса на пленках были подтверждены американскими специалистами.

Крючкова выпустили из СИЗО под залог в 7 млн гривен, который внес его адвокат. Также Крючкова обязали носить электронный браслет. Позже суд отказал в удовлетворении апелляции САП, которая хотела увеличить залог.