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САП оспорила размер залога для фигурантов дела о квартирах Нацгвардии

Новости » Политика    23.05.2019 - 11:35
САП оспорила размер залога для фигурантов дела о квартирах Нацгвардии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Судом была применена мера пресечения в виде залога размером 2 млн и 1,5 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение суда о мере пресечения меры подозреваемым в деле об обмене квартир Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба САП.

САП пишет, что следственным судьей двум подозреваемым была применена мера пресечения в виде залога размером 2 млн и 1,5 млн грн соответственно. Не смотря на то, что детективы НАБУ просили суд заключить их под стражу с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн и 7 млн грн соответственно.

"Не соглашаясь с принятым решением, прокурорами САП обжаловано вышеупомянутые меры пресечения в Киевском апелляционном суде. Размер залога, примененного к директору строительной компании, явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет приблизительно 10 млн грн", - говорится в заявлении пресс-службы.

Рассмотрение апелляционной жалобы прокурора состоится 24 мая в 09:30 в помещении Киевского апелляционного суда.

Напомним, Соломянский районный суд Киева избрал бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову меру пресечения. Размер залога определили в пределах 4 млн 802 тыс. 500 гривен. Через три дня этот залог заплатили и Аллеров вышел из изолятора временного содержания.

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