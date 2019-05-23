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САП оскаржила розмір застави для фігурантів справи про квартири Нацгвардії

Новини » Політика    23.05.2019 - 11:35
САП оскаржила розмір застави для фігурантів справи про квартири Нацгвардії
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Суд було застосовано запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 млн та 1,5 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила рішення суду про запобіжний захід підозрюваним у справі про обмін квартир Національної гвардії. Про це повідомляє прес-служба САП.

САП пише, що слідчим суддею до двох підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 млн та 1,5 млн грн відповідно. Не зважаючи на те, що детективи НАБУ просили суд взяти їх під варту з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн і 7 млн грн відповідно.

"Не погоджуючись з прийнятим рішенням, прокурорами САП оскаржено вищезазначені міри запобіжних заходів до Київського апеляційного суду. Розмір застави, застосованої до директора будівельної компанії, явно не відповідає його матеріальному становищу, оскільки вартість лише одного належного йому автомобіля складає приблизно 10 млн грн", - йдеться у заяві прес-служби.

Розгляд апеляційної скарги прокурора відбудеться 24 травня о 09:30 в приміщенні Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову запобіжний захід. Розмір застави визначили в межах 4 млн 802 тис. 500 гривень. Через три дні цю заставу заплатили і Аллеров вийшов з ізолятора тимчасового тримання.

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