САП будет оспаривать отказ суда отправлять Коболева в СИЗО

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины", который подозревается в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 млн грн", - пишет пресс-служба.

Прокурор считает, что решение суда является необоснованным и незаконным. В то же время игнорирование меры пресечения может негативно повлиять на дальнейшее расследование. Также существуют риски, что Коболев может бежать из страны или препятствовать следствию.



"Учитывая изложенное прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда, обжалует это решение в суде апелляционной инстанции", - добавляет САП.