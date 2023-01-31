САП оскаржила рішення суду щодо відмови в арешті Коболєва

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду про відмову в застосуванні до ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва запобіжного заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурор САП скерував до Апеляційної палати ВАКС апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС про відмову в застосуванні до колишньго Голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжного заходу, мотивовану в тому числі необґрунтованістю підозри", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає це рішення незаконним та необґрунтованим.
Також САП не погоджується з викладеними у рішенні доводами щодо визнання підозри необґрунтованою, та вважає, що слідством зібрано достатньо доказів про наявність ризиків перешкоджання підозрюваним досудовому розслідуванню.
Як повідомляється, розгляд апеляційної скарги прокурора відбудеться 8 лютого 2023 року.
Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, під час очолювання посади голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії.
Проте Вищий антикорупційний суд відмовився відправляти до СІЗО колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. САП вирішила оскаржити рішення судді.
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