САП оскаржила рішення суду щодо відмови в арешті Коболєва

"Прокурор САП скерував до Апеляційної палати ВАКС апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді ВАКС про відмову в застосуванні до колишньго Голови правління НАК "Нафтогаз України" запобіжного заходу, мотивовану в тому числі необґрунтованістю підозри", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає це рішення незаконним та необґрунтованим.

Також САП не погоджується з викладеними у рішенні доводами щодо визнання підозри необґрунтованою, та вважає, що слідством зібрано достатньо доказів про наявність ризиків перешкоджання підозрюваним досудовому розслідуванню.

Як повідомляється, розгляд апеляційної скарги прокурора відбудеться 8 лютого 2023 року.