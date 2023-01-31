САП обжаловала решение суда об отказе в аресте Коболева

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда об отказе в применении к экспредседателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меры пресечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу САП.
"Прокурор САП направил в Апелляционную палату ВАКС апелляционную жалобу на определение следственного судьи ВАКС об отказе в применении к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меры пресечения, мотивированной в том числе необоснованностью подозрения", - говорится в сообщении.
Отмечено, что специализированная антикоррупционная прокуратура считает это решение незаконным и необоснованным.
Также САП не согласен с изложенными в решении доводами о признании подозрения необоснованным, и считает, что следствием собрано достаточно доказательств о наличии рисков препятствования подозреваемым досудебному расследованию.
Как сообщается, рассмотрение апелляционной жалобы прокурора состоится 8 февраля 2023 года.
Напомним, детективы НАБУ сообщили о подозрении Коболеву, который в 2018 году, во время возглавления должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", получил 10 млн долларов премии.
Однако Высший антикоррупционный суд отказался отправлять в СИЗО бывшего председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева. САП решила обжаловать решение судьи.
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