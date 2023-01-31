САП обжаловала решение суда об отказе в аресте Коболева

"Прокурор САП направил в Апелляционную палату ВАКС апелляционную жалобу на определение следственного судьи ВАКС об отказе в применении к бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" меры пресечения, мотивированной в том числе необоснованностью подозрения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что специализированная антикоррупционная прокуратура считает это решение незаконным и необоснованным.

Также САП не согласен с изложенными в решении доводами о признании подозрения необоснованным, и считает, что следствием собрано достаточно доказательств о наличии рисков препятствования подозреваемым досудебному расследованию.

Как сообщается, рассмотрение апелляционной жалобы прокурора состоится 8 февраля 2023 года.