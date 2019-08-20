САП обжалует отказ избрания меры пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) категорически не согласны с решением Соломенского районного суда города Киева, который отказался заочно арестовывать экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что несмотря на то, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск.

"Кроме того, поскольку имеются и другие риски препятствование следствию - воздействие на участников процесса, возможность уничтожения доказательств по делу, а также возможность препятствование проведению другим образом, учитывая обоснованность подозрения прокурор настаивал на избрании бывшему главе Комиссии меры пресечения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что исходя из вышеперечисленного САП обжалует указанное решение Соломенского районного суда города Киева в суде апелляционной инстанции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соломенский райсуд Киева отказался заочно арестовывать бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+".

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его и еще пятерых человек подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков.

Также директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что фигурантов дела "Роттердам+" могут объявить в розыск.