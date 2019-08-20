САП оскаржить відмову обрання запобіжного заходу екс-главі НКРЕКП Вовку

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) категорично не згодні з рішенням Солом'янського районного суду міста Києва, який відмовився заочно заарештовувати екс-главу НКРЕКП Дмитра Вовка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу САП.

Повідомляється, що незважаючи на те, що підозрюваний перебуває за межами України і не з'являється на виклик слідчих, він був оголошений у міжнародний розшук.

"Крім того, оскільки є й інші ризики перешкоджання слідству - вплив на учасників процесу, можливість знищення доказів по справі, а також можливість перешкоджання проведенню іншим чином, враховуючи обґрунтованість підозри прокурор наполягав на обранні колишньому голові Комісії запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні

У відомстві зазначили, що виходячи з вищезгаданого САП оскаржує зазначене рішення Солом'янського районного суду міста Києва у суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Солом'янський райсуд Києва відмовився заочно заарештовувати колишнього главу НКРЕКП Дмитра Вовка, причетному до введення так званої формули "Роттердам+".

Крім того, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-главі НКРЕКП Дмитра Вовка. Його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків.

Також директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що фігурантів справи "Роттердам+" можуть оголосити в розшук.