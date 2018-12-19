САП обжаловала отмену передачи одесского аэропорта в управление АРМА

Фото: аэропорт "Одесса" (nabu.gov.ua)

Суд открыл касационное производство по жалобе САП

Суд открыл кассационное производство по жалобе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на отказ Киевского апелляционного суда открыть дело по апелляции САП на решение суда об отмене передачи аэропорта "Одесса" в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Сообщается, что следственный судья Соломенского районного суда города Киева Максим Вишняк частично удовлетворил жалобу адвоката ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент" на решение суда наложить арест на аэропорт "Одесса" и его передачу в управление АРМА. В частности, судья отменил передачу активов аэропорта в управление Нацагентства, оставив их под арестом.

В связи с этим САП подала апелляционную жалобу, однако Киевский апелляционный суд отказался открывать дело. Поэтому прокуратура подала кассацию на это решение. Кассационный уголовный суд производство открыл и вытребовал материалы дела по аэропорту "Одесса".

Напомним, 29 марта решением Соломенского райсуда Киева недвижимое имущество аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет (ООО "Международный аэропорт Одесса"), были переданы в управление АРМА.

Апелляционный суд Киева 16 июля 2018 года подтвердил арест недвижимости и корпоративных прав международного аэропорта "Одесса".