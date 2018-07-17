Суд подтвердил арест имущества аэропорта "Одесса"

Суд оставил без удовлетворения жалобу о снятии ареста с активов аэропорта

Апелляционный суд Киева 16 июля 2018 года подтвердил арест недвижимости и корпоративных прав международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Таким образом, суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу ООО "Международный аэропорт Одесса" и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" о снятии ареста с данных активов. В виду этого решение суда об аресте активов аэропорта вступило в силу.

Следствие установило, что в 2011 году состоялось незаконное отчуждение коммунального имущества аэропорта в пользу субъектов хозяйствования.

Это произошло в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (конечными владельцами которого на тот момент были местные одесские предприниматели) ООО "Международный аэропорт "Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса".

Напомним, 29 марта решением Соломенского райсуда Киева недвижимое имущество аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет (ООО "Международный аэропорт Одесса"), были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активами (АРМА).