САП оскаржила скасування передачі одеського аеропорту в управління АРМА

Фото: аеропорт "Одеса" (nabu.gov.ua)

Суд відкрив касационное провадження за скаргою САП

Суд відкрив касаційне провадження за скаргою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на відмову Київського апеляційного суду відкрити справу по апеляції САП на рішення суду про скасування передачі аеропорту "Одеса" в управління Національного агентства з пошуку та менеджменту активів (АРМА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Повідомляється, що слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Максим Вишняк частково задовольнив скаргу адвоката ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент" на рішення суду накласти арешт на аеропорт "Одеса" та його передачу в управління АРМА. Зокрема, суддя скасував передачу активів аеропорту в управління Нацагентства, залишивши їх під арештом.

У зв'язку з цим САП подала апеляційну скаргу, однак Київський апеляційний суд відмовився відкривати справу. Тому прокуратура подала касацію на це рішення. Касаційний кримінальний суд відкрив виробництво і витребував матеріали справи щодо аеропорту "Одеса".

Нагадаємо, 29 березня рішенням Солом'янського райсуду Києва нерухоме майно аеропорту "Одеса" і 75% акцій компанії, яка ним володіє (ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса"), були передані в управління АРМА.

Апеляційний суд Києва 16 липня 2018 року підтвердив арешт нерухомості і корпоративних прав міжнародного аеропорту "Одеса".