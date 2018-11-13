Продан заявил, что выехал на лечение в Германию

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан готов дистанционно участвовать в допросе САП

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан готов дистанционно участвовать в допросе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), так как находится на лечении в Германии. Об этом РБК-Украина сообщила его адвокат Лариса Криворучко.

При этом сам Продан сообщил РБК-Украина, что выехал из страны еще 8 дней назад. На сегодня он находится в Германии.

"После лечения вернусь в Украину. Четыре с половиной месяца обращался в САП и ГПУ с предложением прийти и дать пояснения. Мне ни разу не ответили. Повестку прислали уже после того, как я уехал. Выписали повестку задним числом. Подозреваю, сделали это специально", - отметил он.

В то же время адвокат Лариса Криворучко подчеркнула, что официальных вызовов на допрос в САП Продан не получал.

"ГФС подтвердила, что несколько дней назад была повестка, однако, сотрудники вернули ее в САП, поскольку Продан больше не является работником Государственной фискальной службы", - отметила она.

Криворучко добавила, что обращалась в САП относительно порядка уведомления о следственных действиях, а также говорила, что Продан находится за границей.

"Он (прокурор, - ред.) сообщил, что вызвал Продана на допрос в установленном порядке, он получил повестку, и в данный момент находится на территории Украины. Однако это физически невозможно, поскольку Мирослава Продана на то время не было в стране, о чем есть официальное подтверждение с органов пограничной службы", - сказала она.

Также адвокат сообщила, что Продан готов принять участие в процессуальных действиях дистанционно, например, в режиме видеоконференции, и предоставить необходимые документы.

Как ранее писало РБК-Украина, бывшего и.о. главы Фискальной службы планировали задержать еще летом по подозрению в организации схем при экспорте орехов, а также в незаконном обогащении и покупке недвижимости. В частности, при обыске у его друга обнаружили телефон, с которого сняли переговоры о приобретении недвижимости в Турции.

Генпрокурор Юрий Луценко также утверждал, что деятельность Продана на посту руководителя ГФС необходимо проверить. Отметим, Продан является человеком из окружения премьер-министра Владимира Гройсмана, который с лета неоднократно пытался защитить соратника на встречах с президентом Петром Порошенко. При этом после отставки и.о. главы ГФС 5 сентября его должность должна была отойти к квоте действующего президента, однако Гройсман назначил своего ставленника. В связи с этим в правительстве заговорили, что прокуратура вернется к вопросу задержания Продана.