ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Продана вызвали на допрос в САП

Новости » Политика    13.11.2018 - 12:10
Продана вызвали на допрос в САП
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан заявил, что находится на лечении за границей и не сможет прийти в САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила повестку с требованием явиться к следователю бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook экс-руководителя ГФС.

Продан отметил, что в начале ноября запланировал поездку за границу для медобследования, а когда уехал за границу - узнал о вызове на допрос в САП. Продан также заявил, что повестка пришла по адресу, где он никогда не жил.

"Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время. 7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена туда, где никогда не проживала моя семья", - написал он.

Продана вызвали на допрос в САП

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам генпрокурора Юрия Луценко, деятельность бывшего фискала подлежит проверке. В частности, Продана подозревают в организации схем при экспорте орехов, а также в незаконном обогащении и покупке недвижимости за рубежом и в Виннице. В ГПУ планировали задержать Продана еще 11 июля, на заседании Кабмина. Но передумали и решили основательно поработать над доказательствами.

Отметим, Продан ушел с поста и. о. главы ГФС в сентябре текущего года. Вместе с тем, Продан заявлял, что намерен принять участие в конкурсе на нового руководителя ведомства.

Журналисты обнаружили незадекларированные автопарки и недвижимость киевских таможенников В Харьковской области чиновницу ГФС задержали на взятке 100 тысяч гривен
Новости Украины Юрий ПроданГФС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь