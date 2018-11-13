Продана вызвали на допрос в САП

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продан заявил, что находится на лечении за границей и не сможет прийти в САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила повестку с требованием явиться к следователю бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook экс-руководителя ГФС.

Продан отметил, что в начале ноября запланировал поездку за границу для медобследования, а когда уехал за границу - узнал о вызове на допрос в САП. Продан также заявил, что повестка пришла по адресу, где он никогда не жил.

"Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время. 7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена туда, где никогда не проживала моя семья", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам генпрокурора Юрия Луценко, деятельность бывшего фискала подлежит проверке. В частности, Продана подозревают в организации схем при экспорте орехов, а также в незаконном обогащении и покупке недвижимости за рубежом и в Виннице. В ГПУ планировали задержать Продана еще 11 июля, на заседании Кабмина. Но передумали и решили основательно поработать над доказательствами.

Отметим, Продан ушел с поста и. о. главы ГФС в сентябре текущего года. Вместе с тем, Продан заявлял, что намерен принять участие в конкурсе на нового руководителя ведомства.