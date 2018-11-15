Холодницкий заявил, что Продан не явился на допрос в САП

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Допрос Продана был назначен сегодня на 10:00

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан не явился на допрос в САП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Левый берег".

Как сообщил Холодницкий, допрос Продана был назначен на утро 15 ноября.

"Не было его (Продана, - ред.), не явился он в САП", - сказал Холодницкий, отметив, что допрос был назначен на 10:00.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что САП направила Продану повестку с требованием явиться к следователю на допрос. В свою очередь, Продан заявлял, что находится за границей на лечении и не сможет приехать на допрос.

Добавим, адвокат Продана Лариса Криворучко в комментарии РБК-Украина сообщала, что экс-глава ГФС готов дистанционно участвовать в допросе САП, так как находится на лечении в Германии.

Отметим, по словам генпрокурора Юрия Луценко, Продана подозревают в организации схем при экспорте орехов, а также в незаконном обогащении и покупке недвижимости за рубежом и в Виннице. В ГПУ планировали задержать Продана еще 11 июля, на заседании Кабмина. Но передумали и решили основательно поработать над доказательствами.