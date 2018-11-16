САП оголосила підозру Продану

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продана сьогодні втретє викликано до САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) склала і підписала письмове повідомлення про підозру колишньому голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

15 листопада Продан не з'явився на виклики в САП для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2 ч. 3 209 КК України.

Колишнього главу ДФС двічі викликали в САП, однак, як повідомляє прокуратура, на виклики чиновник не з'явився і до цього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин неявки. Також зазначається, що заяви про перебування Продана за кордоном на лікуванні не знайшли підтвердження.

Враховуючи зазначені обставини та наявність достатніх даних, 15 листопада прокурором САП складено і підписано письмове повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст .368-2 КК України.

Як відомо, колишній чиновник ДФС підозрюється в розкраданні грошових коштів в сумі понад 89 млн гривень, за які для особистого користування було придбано ряд об'єктів нерухомого майна та транспортних засобів.

Сьогодні Продан викликаний в САП для проведення слідчих і процесуальних дій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що САП направила Продану повістку з вимогою з'явитися до слідчого на допит. У свою чергу, Продан заявляв, що перебуває за кордоном на лікуванні і не зможе приїхати на допит.

Додамо, адвокат Продана Лариса Криворучко в коментарі РБК-Україна повідомляла, що екс-глава ДФС готовий дистанційно брати участь у допиті САП, так як знаходиться на лікуванні в Німеччині.

Відзначимо, за словами генпрокурора Юрія Луценка, Продана підозрюють в організації схем при експорті горіхів, а також у незаконному збагаченні та купівлі нерухомості за кордоном і у Вінниці. У ГПУ планували затримати Продана ще 11 липня, на засіданні Кабміну. Але передумали і вирішили грунтовно попрацювати над доказами.