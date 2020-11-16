САП объявила обвинительный акт по делу экс-министра инфраструктуры Омеляна

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинение бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Его обвиняют в незаконных действиях, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В понедельник с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины.

По результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу и фактически его начала.

"Так, на заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего судом объявлен перерыв до 18 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Омеляну сообщили о подозрении 19 июня. В середине августа НАБУ завершило расследование дела.

В конце июня Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения, отпусти под личное обязательство.

Также РБК-Украина писало, что Омелян также проходил по делу о недостоверном декларировании. В августе ВАКС освободил бывшего министра от уголовной ответственности и закрыл дело.

Отметим, в конце октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В НАБУ заявили, что в связи с таким решением, существует угроза уничтожения всех антикоррупционных органов Украины.