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Суд отпустил Омеляна под личное обязательство

Новости » Общество     25.06.2020 - 18:24
Суд отпустил Омеляна под личное обязательство
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Мера пресечения действует до 19 августа

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства. Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Мера пресечения действует до 19 августа. В случае ее несоблюдения, она может быть ужесточена. Постановление суда обжалованию не подлежит.

По словам Омеляна, дело против него сделано "на колене".

"Экспертиза по этому делу была сделана за несколько дней. В то время когда НАБУ говорит, что сложно сделать экспертизу в деле против Коломойского и других, то в моем случае это было сделано за несколько дней", - заявил он.

Напомним, 19 июня Владимиру Омеляну вручили подозрение в незаконных действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,5 млн гривен.

Отметим, что расследование против Омеляна началось еще в октябре 2017 года.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ОмелянСуд
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