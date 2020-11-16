САП оголосила обвинувальний акт у справі екс-міністра інфраструктури Омеляна

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив звинувачення колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну. Його звинувачують в незаконних діях, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба САП.

У понеділок з участю прокурора САП у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у справі про звинувачення колишнього міністра інфраструктури України.

За результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила зазначену справу до розгляду по суті і фактично його початку.

"Так, на засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акта. Після чого судом оголошено перерву до 18 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Омеляну повідомили про підозру 19 червня. У середині серпня НАБУ завершило розслідування справи.

В кінці червня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід, відпусти під особисте зобов'язання.

Також РБК-Україна писало, що Омелян також проходив по справі про недостовірне декларування. У серпні ВАКС звільнив колишнього міністра від кримінальної відповідальності і закрив справу.

Відзначимо, в кінці жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ заявили, що у зв'язку з таким рішенням, існує загроза знищення всіх антикорупційних органів України.