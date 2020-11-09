САП направила в суд обвинение против экс-министра инфраструктуры Омеляна

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Его обвиняют в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 миллионов гривен в госбюджет.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

"В декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная рада, а не министр. В итоге решение экс-чиновника… привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен", - сообщили в САП.

Обвинительный акт по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) направлено в ВАКС для рассмотрения по сути.

Напомним, Омеляну сообщили о подозрении 19 июня. В середине августа НАБУ завершило расследование дела.

В конце июня Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения, отпусти под личное обязательство.

Также РБК-Украина писало, что Омелян также проходил по делу о недостоверном декларировании. В августе ВАКС освободил бывшего министра от уголовной ответственности и закрыл дело.

Отметим, в конце октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В НАБУ заявили, что в связи с таким решением, существует угроза уничтожения всех антикоррупционных органов Украины.