САП направила до суду звинувачення проти екс-міністра інфраструктури Омеляна

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Вищого антикорупційний суд обвинувальний акт у справі колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його звинувачують в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 мільйона гривень до держбюджету.

Про це повідомили в прес-службі САП.

"В грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. У той же час, один з цих зборів - адміністративний - є прибутковою частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна рада, а не міністр. В результаті рішення екс-чиновника ... призвело до ненадходження до державного бюджету в 2018 році 30,4 млн гривень", - повідомили в САП.

Обвинувальний акт за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України (видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) направлено в ВАКС для розгляду по суті.

Нагадаємо, Омеляну повідомили про підозру 19 червня. В середині серпня НАБУ завершило розслідування справи.

В кінці червня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід, відпусти під особисте зобов'язання.

Також РБК-Україна писало, що Омелян також проходив по справі про недостовірне декларування. У серпні ВАКС звільнив колишнього міністра від кримінальної відповідальності і закрив справу.

Відзначимо, в кінці жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. У НАБУ заявили, що в зв'язку з таким рішенням, існує загроза знищення всіх антикорупційних органів України.