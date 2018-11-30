ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

САП направила в суд ходатайство об аресте Продана

Новости » Политика    30.11.2018 - 13:50
САП направила в суд ходатайство об аресте Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Прокуратура просит для экс-главы ГФС арест с возможностью внесения 89 млн гривен залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Соломенский районный суд города Киева с ходатайством об избрании меры пресечения для бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

Как отмечается, САП просит для Продана содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 89 млн гривен.

В прокуратуре также сообщили, что во время сегодняшнего допроса в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Продан отказался от дачи показаний. Также отмечается, что никаких документов в обоснование своих доводов по существу подозрения Продан не предоставил.

"Как и ожидалось, подозреваемый, нарушая обещания в публичной плоскости о предоставлении показаний и документов по сути врученной подозрения сразу по возвращению в Украину, от дачи показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины, никаких документов в обоснование своих доводов по существу подозрения не предоставил", - говорится в сообщении.

В САП также отмечают, что Продан и его адвокаты не предоставили документов на подтверждение уважительности причин его отсутствия на территории Украины". Продан не пришел на допрос в НАБУ четыре раза за последний месяц.

САП направила в суд ходатайство об аресте Продана

Напомним, что бывший в. о. председателя ГФС Украины подозревается в приобретении за время работы с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денег в сумме свыше 89 млн грнивень.

Напомним, Продан сообщил, что детективы ему назначили очередной допрос в НАБУ на следующую неделю.

Ранее сообщалось, что 16 ноября САП составила и подписала письменное уведомление о подозрении бывшему председателю Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

САП вызвала Продана на допрос Продану могут объявить еще одно подозрение, - Луценко
Новости Украины САПМирослав Продан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь