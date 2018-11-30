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САП направила в суд клопотання про арешт Продана

Новини » Політика    30.11.2018 - 13:50
САП направила в суд клопотання про арешт Продана
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Прокуратура просить для екс-голови ДФС арешт з можливістю внесення 89 млн гривень застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулась до Солом’янського районного суду міста Києва із клопотанням про обрання запобіжного заходу для колишнього виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослава Продана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення САП у Facebook.

Як зазначається, САП просить для Продана тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 89 млн гривень.

У прокуратурі також повідомили, що під час сьогоднішнього допиту Національному антикорупційному бюро (НАБУ) Продан відмовився від надання показів. Також зазначається, що жодних документів на обґрунтування своїх доводів по суті підозри Продан не надав.

"Як і очікувалось, підозрюваний, порушуючи обіцянки у публічній площині про надання показань та документів по суті врученої підозри одразу по поверненню до України, від надання показів відмовився  на підставі ст.63 Конституції України, жодних документів на обґрунтування своїх доводів по суті підозри не надав", - йдеться в повідомленні. 

У САП також наголошують, що Продан та його адвокати не надали документів на підтвердження "поважності причин його відсутності на території України". Продан не з'явився на допит в НАБУ чотири рази за останній місяць. 

САП направила в суд клопотання про арешт Продана

Нагадаємо, що колишній в.о. голови ДФС України підозрюється у набутті за час роботи з липня 2016 по червень 2018 у власність грошей у сумі 
понад 89 млн грнивень.

Нагадаємо, Продан повідомив, що детективи йому призначили черговий допит в НАБУ на наступний тиждень. 

Раніше повідомлялося, що 16 листопада САП склала і підписала письмове повідомлення про підозру колишньому голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

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