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Второй допрос Продана в НАБУ состоится на следующей неделе

Новости » Политика    30.11.2018 - 13:24
Второй допрос Продана в НАБУ состоится на следующей неделе
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Во время сегодняшнего допроса Продан попросил предоставить ему материалы дела

Бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана допросили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Продана в Facebook.

Как отмечается, детективы назначили очередной допрос на следующую неделю.

"Выполняя требования закона, в определенный день и время явился в НАБУ...Договорились с представителями НАБУ о встрече на следующей неделе", - говорится в сообщении.

В настоящее время Продан обратился к следователю с просьбой предоставить ему для ознакомления материалы дела. После ознакомления с делом экс-глава ГФС обещает предоставить обоснованные ответы на все вопросы следователя во время следующего допроса.

"Я не собираюсь покидать территорию страны или избегать общения с представителями правоохранительных органов. Моя главная цель - доказать свою правоту во время досудебного расследования или уже в суде. Другого пути для себя не вижу. К сожалению, несмотря на факты, свидетельствующие об обоснованности моей позиции, прокуроры САП готовят представление на избрание меры пресечения", - отметил Продан.

Второй допрос Продана в НАБУ состоится на следующей неделе

Напомним, 26 ноября на территории аэропорта "Борисполь" сотрудники СБУ по поручению прокуроров САП пытались вручить повестку Мирославу Проданную о вызове на допрос в качестве подозреваемого.

Ранее сообщалось, что 16 ноября САП составила и подписала письменное уведомление о подозрении бывшему председателю Государственной фискальной службы Мирославу Проданную.

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Новости Украины Мирослав ПроданНАБУ
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