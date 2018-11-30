САП вызвала Продана на допрос

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы снова вызвали на допрос

На территории аэропорта "Борисполь" сотрудники СБУ пытались вручить повестку Продану Мирославу о вызове на допрос в качестве подозреваемого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

"Как и ожидалось, бывший исполняющий обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины, нарушая обещания в публичной плоскости о немедленном прибытии в прокуратуру после возвращения в Украину, в очередной раз от получения повестки о вызове на 12:00 час. 26.11.2018 года отказался", - указано в сообщении.

Как сообщается, на допрос ни к прокурорам САП, ни к детективам НАБУ Продан не пришел.

"При этом им и его адвокатами получено уведомление о вызове на 09:00 час. 30.11.2018 года в помещение НАБ Украины для проведения с ним процессуальных действий", - отмечают в САП.

В САП надеются, что Продан прибудет на допрос.

"Надеемся, что хотя бы в этот раз "законопослушный" гражданин Украины – Продан, без угроз своему здоровью и резкого ухудшения состояния чувства, вместе со своими защитниками не проигнорируют вызов к прокурору и детектива и не прибегнут к манипулированию фактами и пренебрежением законом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 ноября САП составила и подписала письменное уведомление о подозрении бывшему председателю Государственной фискальной службы Мирославу Продану.