САП направила повестки всем членам финансового комитета Рады

Фото: Назар Холодницкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Члены финкомитета должны прийти для дачи показаний

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила повестки о вызове для дачи показаний всем членам комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом заявил председатель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, члены финансового комитета должны прийти для дачи показаний.

"Я очень бы просил перенести это производство в уголовно-процессуальную плоскость. Действительно, сегодня мною было подписано повестки о вызове всем членам финансового комитета, независимо от фракции. Теперь каждый из них свяжется с прокурором. Телефон там указан в повестке, если не получается со временем, договорится о конкретном времени. Мы готовы пойти на встречу", - заявил Холодницкий.

Напомним, 23 октября САП открыл уголовное дело по изложенным в СМИ фактам о взятках в финансовом комитете Верховной рады. В частности, речь идет о том, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Из-за подозрений во взяточничестве глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и замглавы финансового комитета, нардеп Александр Дубинский согласились пройти детектор лжи в прямом эфире.