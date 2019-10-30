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САП направила повістки всім членам фінансового комітету Ради

Новини » Політика    30.10.2019 - 18:51
САП направила повістки всім членам фінансового комітету Ради
Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Члени фінкомітету повинні прийти для дачі свідчень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила повістки про виклик для дачі свідчень усім членам комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Про це заявив голова САП Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, члени фінансового комітету повинні прийти для дачі свідчень.

"Я дуже просив би перенести виробництво в кримінально-процесуальну площину. Дійсно, сьогодні мною було підписано повістки про виклик всім членам фінансового комітету, незалежно від фракції. Тепер кожен з них зв'яжеться з прокурором. Телефон там вказаний у повістці, якщо не виходить з часом домовиться про конкретний час. Ми готові піти на зустріч", - заявив Холодницький.

Нагадаємо, 23 жовтня САП відкрив кримінальну справу виходячи з викладених у ЗМІ фактів про хабарі у фінансовому комітеті Верховної ради. зокрема, мова йде про те, що 11 членів парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики нібито отримали за 30 тис. доларів за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості.

Через підозру у хабарництві голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету, нардеп Олександр Дубинський погодилися пройти детектор брехні у прямому ефірі.

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