ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

САП и НАБУ подозрения Богдану не готовят, - Холодницкий

Новости » Политика    25.10.2019 - 01:50
САП и НАБУ подозрения Богдану не готовят, - Холодницкий
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина/Виталий Носач)

Холодницкий заявил, что информация о подозрениях Богдану является неправдой

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий отметил, что подозрения руководителю Офиса Президента Андрею Богдану не готовят. Об этом Холодницкий сказал в эфире телепрограммы "Право на владу".

Также он отметил, что такого подозрения не готовят и в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"САП и НАБУ такого подозрения не готовит... Генпрокурор может ответить, но я думаю, что это не правда", - прокомментировал Холодницкий заявления в СМИ о якобы возможном подозрении Богдану.

Напомним, источники в Генеральной прокуратуре Украины сообщили РБК-Украина, что Управление спецрасследований ГПУ рассматривало возможность вручения подозрения голове Офиса президента Украины Андрею Богдану. В частности, расследуется его причастность к нарушениям закона во время работы в правительстве Николая Азарова.

Отметим, ранее вышло журналистское расследование о том, что Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не освобождает Богдана, учитывая скандалы и неоднозначность его фигуры.

Несколько депутатов "Слуги народа" обратились в САП для проверки САП и НАБУ не имеют отношения к проведению проверки депутатов на полиграфе
Новости Украины НАБУСАПБогдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь