САП и НАБУ подозрения Богдану не готовят, - Холодницкий

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина/Виталий Носач)

Холодницкий заявил, что информация о подозрениях Богдану является неправдой

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий отметил, что подозрения руководителю Офиса Президента Андрею Богдану не готовят. Об этом Холодницкий сказал в эфире телепрограммы "Право на владу".

Также он отметил, что такого подозрения не готовят и в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"САП и НАБУ такого подозрения не готовит... Генпрокурор может ответить, но я думаю, что это не правда", - прокомментировал Холодницкий заявления в СМИ о якобы возможном подозрении Богдану.

Напомним, источники в Генеральной прокуратуре Украины сообщили РБК-Украина, что Управление спецрасследований ГПУ рассматривало возможность вручения подозрения голове Офиса президента Украины Андрею Богдану. В частности, расследуется его причастность к нарушениям закона во время работы в правительстве Николая Азарова.

Отметим, ранее вышло журналистское расследование о том, что Богдан в 2013 году принимал участие в переговорах тогдашнего премьер-министра Николая Азарова с руководством России об отказе от ассоциации с Евросоюзом.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не освобождает Богдана, учитывая скандалы и неоднозначность его фигуры.