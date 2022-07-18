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САП и НАБУ завершили расследование дела нардепа Кузьминых

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 12:32
САП и НАБУ завершили расследование дела нардепа Кузьминых Фото: нардеп Сергей Кузьминых (facebook com ze zhytomyr67)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители завершили расследование дела народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное бюро расследований.

Отмечается, что САП и НАБУ 15 июля передали стороне защиты материалы дела перед тем, как направить их в суд. Действия нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

В чем суть дела?

По данным следствия, осенью 2021 года был проведен тендер на закупку медицинского оборудования для больниц Житомирской области. Представителю частной компании намекнули, что он может выиграть тендер с помощью народного депутата.

Первым объектом стала больница № 2 им. Павлусенка в Житомире, для которой было закуплено медицинское оборудование на 40 млн гривен.

Нардеп заявил, что его "услуги" стоят около 30% от суммы заключенных договоров. Поэтому Кузьминых, по информации правоохранителей, попросил передать ему за содействие 558 тысяч гривен.

Напомним, что Кузьминых несколько раз не являлся на заседание Высшего антикоррупционного суда при рассмотрении его дела.

Также нардеп отказывался получать повестки и не являлся к следователю, в результате его объявили в розыск.

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