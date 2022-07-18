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САП та НАБУ завершили розслідування справи нардепа Кузьміних

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 12:32
САП та НАБУ завершили розслідування справи нардепа Кузьміних Фото: нардеп Сергій Кузьміних (facebook com ze zhytomyr67)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці завершили розслідування справи народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні 558 тисяч гривень хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне бюро розслідувань.

Зазначається, що САП та НАБУ 15 липня передали стороні захисту матеріали справи перед тим, як направити їх до суду. Дії нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

У чому суть справи?

За даними слідства, восени 2021 року був проведений тендер на закупку медичного обладнання для лікарень Житомирської області. Представнику приватної компанії натякнули, що він може виграти тендер за допомогою народного депутата.

Першим об'єктом стала лікарня № 2 ім. Павлусенка у Житомирі, для якої було закуплене медичне обладнання на 40 млн гривень.

Нардеп заявив, що його "послуги" коштують близько 30% від суми укладених договорів. Тому Кузьміних, за інформацією правоохоронців, попросив передати йому за сприяння 558 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Кузьміних декілька разів не являвся на засідання Вищого антикорупційного суду під час розгляду його справи.

Також нардеп відмовлявся отримувати повістки і не був до слідчого, в результаті його оголосили в розшук.

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