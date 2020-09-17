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САП допросил Юрченко и просит для него арест с залогом в 6,5 млн гривен

Автор: Игорь Литвиненко

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуроратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) допросили народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве. Суд будут просить взят нардепа под стражу с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

О дате и времени заседания по избранию меры пресечения пока не сообщается.

Напомним, Александру Юрченко сегодня сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки. Он якобы требовал взятку за внесение правок к законопроекту о переработке отходов. Нардеп просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов.

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В связи со скандалом Юрченко был исключен из фракции "Слуга народа".

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

Также РБК-Украина писало, что вчера ВАКС взял под стражу "помощника" Юрченко Ивана Фищенко. Сегодня за Фищенко внесли залог в 1,55 млн гривен.

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