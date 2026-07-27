Санкційна політика ЄС щодо Росії може різко змінитися, - FT

Як стверджують інсайдери, ЄС хоче переглянути свій підхід до запровадження санкцій проти Росії після того, як Греція кілька тижнів блокувала ухвалення 21-го пакета обмежень.

Ба більше, свої вимоги висунула ще третина країн-членів блоку. Це суттєво загальмувало процес, а також поставило під питання затвердження санкцій загалом.

Анонімні джерела стверджують, що замість підготовки великих пакетів санкцій їх можуть опрацьовувати та просувати невеликими тематичними групами.

Саме завдяки цьому вдасться зменшити ризик того, що одна країна заблокує весь пакет через власні економічні інтереси.

Цілком можливо, що ухвалений минулого тижня 21-й пакет санкцій проти Росії може стати останнім у такому форматі.

"Наразі очевидно, що цей підхід більше не працює", - заявив один із інсайдерів.